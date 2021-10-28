Из Иссык-Куля выловили 11 километров браконьерских сетей

Из акватории Иссык-Куля выловили 11 километров браконьерских сетей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

«26 октября в ходе очередного рейда инспекторы обнаружили 110 синтетических рыболовных сетей общей длиной 11 тысяч метров. Снасти обнаружили у сел Курменты и Балбай Тюпского района. После сети уничтожили», — говорится в сообщении.

В ходе рейда у села Тору-Айгыр неизвестные, заметив сотрудников природоохранного ведомства, скрылись от них на моторной лодке. Позже на берегу инспекторы обнаружили брошенную лодку без бортовых номеров, сеть и чешую рыбы.

Найденное в качестве вещественных доказательств передали сотрудникам правоохранительных органов для установления личности владельца.