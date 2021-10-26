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Ограбление с ножом и скалкой. В Санкт-Петербурге задержали мигрантов из КР

В Красносельском районе Санкт-Петербурга за разбойное нападение на продуктовый магазин полиция задержала троих мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября. Очевидцы сообщили в полицию о драке. Прибывшие полицейские выяснили, что около 4.00 в магазин ворвались неизвестные. Они избили охранника, а после начали угрожать ножом и скалкой продавщице. Затем молодые люди похитили 5 тысяч рублей и товар на сумму около 10 тысяч рублей.

Подозреваемых поймали через три часа в квартире, расположенной в том же доме, где находится магазин. В изолятор поместили трех уроженцев Кыргызстана в возрасте от 20 до 22 лет. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211679/
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