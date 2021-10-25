Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 612 тысяч сомов

Только за два дня в Бишкеке на 612 тысяч 500 сомов оштрафовали пьяных водителей. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По его данным, всего задержали 35 человек, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В последнее время участились ДТП со смертельным исходом, многие граждане получили различные травмы. Причинами стали нарушения водителями Правил дорожного движения. Правоохранители призывают всех водителей строго их соблюдать.

Сотрудники УПСМ провели усиленные рейды и зарегистрировали 1 тысячу 520 нарушений ПДД.