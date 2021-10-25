23:11
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Происшествия

Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 612 тысяч сомов

Только за два дня в Бишкеке на 612 тысяч 500 сомов оштрафовали пьяных водителей. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По его данным, всего задержали 35 человек, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В последнее время участились ДТП со смертельным исходом, многие граждане получили различные травмы. Причинами стали нарушения водителями Правил дорожного движения. Правоохранители призывают всех водителей строго их соблюдать.

Сотрудники УПСМ провели усиленные рейды и зарегистрировали 1 тысячу 520 нарушений ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211563/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке таксист едва не сбил девушку, другой водитель выехал на встречку
В центре Бишкека произошла авария с участием трех машин
Хамы на дороге. Водитель в Бишкеке несколько минут не давал проехать троллейбусу
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 542 тысячи сомов
Ночью в Бишкеке пьяный водитель Mazda насмерть сбил горожанина
В Бишкеке с начала года в авариях пострадали 2 тысячи 470 человек, погибли — 45
За две недели в Бишкеке задержали 98 пьяных водителей
В Иркутске кыргызстанец 48 раз попал под камеры за превышение скорости
Устроивший в Бишкеке ДТП пьяный экс-милиционер скрывается от пострадавших
В Бишкеке Lexus RX насмерть сбил мужчину
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев В Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев
Случай массового отравления зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и&nbsp;оружие В Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и оружие
В&nbsp;Бишкеке незаконно возбудили дело на&nbsp;бизнесмена. Вмешалась Генпрокуратура В Бишкеке незаконно возбудили дело на бизнесмена. Вмешалась Генпрокуратура
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
25 октября, понедельник
23:02
COVID-19. Впервые опубликовано фото дельта-штамма COVID-19. Впервые опубликовано фото дельта-штамма
22:48
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 612 тысяч сомов
22:24
Мешают всем. В Бишкеке водителей маршруток просят не брать людей на перекрестках
22:02
Сами просили. В мэрии ответили на жалобу горожан о мусорных баках на дороге
21:40
В ЦРУ считают, что к 2040 году на планете разразится климатическая война