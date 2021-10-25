16:25
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Происшествия

Смертельная авария с участием кыргызстанцев в Сургуте. Тела доставят на родину

Сотрудники посольства Кыргызстана в России встретились с родственниками погибших в результате аварии в Сургуте. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, им разъяснили, как получить единовременную выплату от государства на покрытие расходов по репатриацию тел в Кыргызстан. Идут также переговоры с соответствующими службами города Когалыма для оперативного получения разрешительных документов по доставке тел погибших на родину.

Вопрос находится на особом контроле канцелярии посольства КР в РФ.

Ранее сообщалось, что в российском городе Сургуте в результате аварии погибла семейная пара из Кыргызстана. Родственники погибших через СМИ просили помощи в транспортировке тел на родину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211538/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке столкнулись четыре автомобиля
На автодороге Бишкек — Торугарт в аварии семь человек пострадали и один погиб
Страшное ДТП в Таласской области. Погибли восемь человек
В Кара-Суу столкнулись грузовик и легковая машина. Один человек скончался
В Санкт-Петербурге подростка из Кыргызстана сбили на пешеходном переходе
На улице Ахунбаева в Бишкеке образовалась пробка больше километра
Кыргызстанца в Москве ранили ножом. Подробности
Смертельное ДТП в Токмаке. Скончался член партии «Бирге»
В Бишкеке в результате аварии пострадали три человека
Инфобот в мессенджере WhatsApp запустило посольство Кыргызстана в России
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев В Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев
Случай массового отравления зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и&nbsp;оружие В Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и оружие
В&nbsp;Бишкеке незаконно возбудили дело на&nbsp;бизнесмена. Вмешалась Генпрокуратура В Бишкеке незаконно возбудили дело на бизнесмена. Вмешалась Генпрокуратура
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
25 октября, понедельник
16:20
Российские блогеры из проекта «Своим ходом» приехали в Кыргызстан Российские блогеры из проекта «Своим ходом» приехали в ...
16:18
Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
15:56
Мобильная клиника наконец-то начала работать. Выехала в Кемин
15:52
В селе Мыкан открыли школу. В церемонии принял участие Садыр Жапаров
15:31
Смертельная авария с участием кыргызстанцев в Сургуте. Тела доставят на родину