Смертельная авария с участием кыргызстанцев в Сургуте. Тела доставят на родину

Сотрудники посольства Кыргызстана в России встретились с родственниками погибших в результате аварии в Сургуте. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, им разъяснили, как получить единовременную выплату от государства на покрытие расходов по репатриацию тел в Кыргызстан. Идут также переговоры с соответствующими службами города Когалыма для оперативного получения разрешительных документов по доставке тел погибших на родину.

Вопрос находится на особом контроле канцелярии посольства КР в РФ.

Ранее сообщалось, что в российском городе Сургуте в результате аварии погибла семейная пара из Кыргызстана. Родственники погибших через СМИ просили помощи в транспортировке тел на родину.