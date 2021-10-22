В Рязанской области взорвался пороховой завод. Погибли семь человек

В поселке Лесном Рязанской области на заводе синтетических волокон «Эластик» произошел взрыв, переросший в пожар. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, погибли семь рабочих, девять человек считаются без вести пропавшими. У одного из пострадавших 80 процентов ожогов тела.

По предварительной версии, пожар произошел, когда рабочие приступили к утренней смене. При включении света на предприятии случился взрыв.

Цех «Эластик» специализировался на разработке взрывчатки гражданского назначения. В частности, взрывчатых устройств для работы с горными породами. Примечательно, но на сайте предприятия указано, что компания обанкротилась шесть лет назад и не работает с 2017 года.