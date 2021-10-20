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Сотрудники ГКНБ ворвались в дом жительницы Таласа и необоснованно провели обыск

Сотрудники ГКНБ города Таласа вломились в дом женщины и провели обыск, обвиняя ее в связах с экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир». Об этом жительница Таласа Ж.А. рассказала 24.kg.

По ее словам, сотрудники ГКНБ Таласа оказывают на нее давление, необоснованно обвиняя в связах с запрещенной организацией.

Женщина рассказала, что 15 октября около 8.00 кто-то разбил стекло в окне ее дома. «От шума я выскочила из дома и столкнулась с человеком в маске, форме спецназа и с автоматом в руках. Он ударил меня и, оттолкнув в сторону, вошел в дом. За ним вошли еще девять человек в масках. Один из них показал мне бумагу и сказал, что это решение суда об обыске моего дома, добавив, что я связана с «Хизб ут-Тахрир». Я была в шоке, не успела никого позвать. Когда начала их снимать, вырвали из рук телефон. Они ходили по дому в обуви, даже по постели моих детей», — сообщила подробности Ж.А.

По словам женщины, дети начали плакать и кричать, сотрудники спецслужб прекратили обыск, ничего не обнаружив. «Они забрали меня с маленькими детьми в участок на допрос. Там следователь по имени Алмаз меня допрашивал о моем телефоне и о знакомых верующих. Потом меня отпустили, но телефон не вернули. Родственники говорят, что мой телефон включен, даже сообщения кто-то открывает и читает. Со дня обыска не могу прийти в себя, дети тоже напуганы, боимся даже выходить на улицу», — рассказала Ж.А.

Ж.А. является матерью-одиночкой с тремя маленькими детьми — семи, пяти и двух лет.

«Я ношу хиджаб, читаю намаз и все. Ни к какой религиозной организации не причастна. Подозреваю, что сотрудники ГКНБ Таласа хотят отомстить моей семье. Год назад из-за вымогательства взятки у моей сестры она написала заявление в Военную прокуратуру на одного из работников ГКНБ. Тогда его задержали», — предполагает жительница Таласа.

В ГКНБ пока не комментируют произошедшее.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210975/
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