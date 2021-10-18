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Происшествия

В Бишкеке с начала года в авариях пострадали 2 тысячи 470 человек, погибли — 45

В Бишкеке с января по середину октября в авариях пострадали 2 тысячи 470 человек. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, всего зарегистрировали 1 тысячу 932 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 45 кыргызстанцев.

Примерно 90 процентов аварий происходят из-за несоблюдения водителями Правил дорожного движения. Результаты специального опроса показали, что многие не знают, в какому году получили водительские права, название автошколы и имя преподавателя.

«Это означает, что водитель не прошел очную подготовку для получения водительских прав и не получил достаточно знаний. Многие также отвлекаются на телефон, музыку или садятся за руль в пьяном виде», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210706/
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