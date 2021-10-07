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В Джалал-Абадской области задержан замдиректора Сузакского филиала «Кадастра»

В Джалал-Абадской области задержали заместителя директора Сузакского филиала ГУ «Кадастр». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Установлено, что должностные лица Сузакского филиала госучреждения «Кадастр» использовали должностное положение и выдали земельный участок, находящийся на территории водоохранной зоны.

Замдиректора С.З.Т. водворили в ИВС ОВД Джалал-Абада. Отмечается, что государству причинен ущерб в размере 1 миллиона 21 тысячи 560 сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209677/
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