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Происшествия

В Кара-Суйском районе нашли тело утонувшего годовалого ребенка

В Кара-Суйском районе Ошской области нашли тело утонувшего годовалого ребенка. Об этом сообщили в МЧС. 

По его данным, 26 сентября в селе Тойчу 24-летняя женщина с маленькими дочерьми, 2018 и 2020 годов рождения, упала в канал Отуз-Адыр.

Местные жители спасли женщину и ее трехлетнюю дочь и передали бригаде скорой помощи. А годовалого ребенка унесло водой. К поискам девочки подключились спасатели МЧС и местные жители. 

Накануне тело малышки нашли на расстоянии 1,5 километра от места происшествия и передали родителям. 

МЧС
Фото МЧС. Место, где утонула годовалая девочка
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208544/
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