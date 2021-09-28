В Кара-Суйском районе нашли тело утонувшего годовалого ребенка

В Кара-Суйском районе Ошской области нашли тело утонувшего годовалого ребенка. Об этом сообщили в МЧС.

По его данным, 26 сентября в селе Тойчу 24-летняя женщина с маленькими дочерьми, 2018 и 2020 годов рождения, упала в канал Отуз-Адыр.

Местные жители спасли женщину и ее трехлетнюю дочь и передали бригаде скорой помощи. А годовалого ребенка унесло водой. К поискам девочки подключились спасатели МЧС и местные жители.

Накануне тело малышки нашли на расстоянии 1,5 километра от места происшествия и передали родителям.