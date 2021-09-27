Задержание кыргызстанца. В Погранслужбе рассказали подробности инцидента

Сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали жителя села Жаштык Лейлекского района Баткенской области Уразбека Мирзоева 26 сентября. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.
Читайте по теме
По предварительным данным, в момент задержания кыргызстанец находился в маршрутном такси с супругой и направлялся в село Жигдалик РТ по автодороге Худжанд — Канибадам.
«О задержании Уразбека Мирзоева стало известно от его супруги, сообщившей пограничникам Кыргызстана о произошедшем. Сегодня запланирована встреча погранпредставителей по Баткенскому и по Согдийскому направлениям. Будет рассмотрен вопрос правомерности задержания кыргызского гражданина, а также передачи его кыргызской стороне», — сообщили в Погранслужбе.