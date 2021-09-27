Задержание кыргызстанца. В Погранслужбе рассказали подробности инцидента

Сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали жителя села Жаштык Лейлекского района Баткенской области Уразбека Мирзоева 26 сентября. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.

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По предварительным данным, в момент задержания кыргызстанец находился в маршрутном такси с супругой и направлялся в село Жигдалик РТ по автодороге Худжанд — Канибадам.

«О задержании Уразбека Мирзоева стало известно от его супруги, сообщившей пограничникам Кыргызстана о произошедшем. Сегодня запланирована встреча погранпредставителей по Баткенскому и по Согдийскому направлениям. Будет рассмотрен вопрос правомерности задержания кыргызского гражданина, а также передачи его кыргызской стороне», — сообщили в Погранслужбе.