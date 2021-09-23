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Сюжет: ЧП в армии

Пограничника, подозреваемого в убийстве, взяли под стражу

В Лейлекском районе пограничника, подозреваемого в убийстве, взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что военнослужащий сейчас находится в ИВС. Он арестован на два месяца. Известно, что сейчас дело расследует местная милиция.

Напомним, в Лейлекском районе по подозрению в убийстве задержан военнослужащий Погранслужбы ГКНБ. В селе Эски-Оочу он с друзьями возвращался со свадьбы. Между двумя из них произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в результате которой один мужчина убит.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208092/
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