В Лейлекском районе пограничника, подозреваемого в убийстве, взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что военнослужащий сейчас находится в ИВС. Он арестован на два месяца. Известно, что сейчас дело расследует местная милиция.

Напомним, в Лейлекском районе по подозрению в убийстве задержан военнослужащий Погранслужбы ГКНБ. В селе Эски-Оочу он с друзьями возвращался со свадьбы. Между двумя из них произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в результате которой один мужчина убит.