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Сюжет: ЧП в армии

В Лейлекском районе пограничника подозревают в убийстве

В Лейлекском районе по подозрению в убийстве задержан военнослужащий Погранслужбы ГКНБ. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ведомстве.

Военнослужащий находился в отпуске.

«В селе Эски-Оочу Лейлекского района на окраине дороги обнаружили труп мужчины. Милиционеры подозревают пограничника. По предварительным данным, 17 сентября он с двумя друзьями возвращался со свадьбы. Между двумя из них произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в результате которой один мужчина скончался. Военнослужащий задержан», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207594/
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