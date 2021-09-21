В Чуйской области раскрыли автоугон, совершенный полтора месяца назад

В Чуйской области сотрудники милиции раскрыли автоугон, совершенный полтора месяца назад. Выяснилось также, что подозреваемый разыскивался судом по делу о краже. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«3 августа с заявлением в милицию обратилась жительница Кемина. Она сообщила, что в 05.30 неизвестные угнали со двора ее автомашину Honda Stream. По факту угона было возбуждено дело», — проинформировали в ГУВД.

Спустя время угнанная машина была найдена в неисправном состоянии на территории Иссык-Атинского района. Оперативникам удалось выйти и на подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

«Выяснилось также, что он разыскивается Кеминским районным судом из-за неявки по делу о краже», — уточнили в милиции.

Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС ОВД Кеминского района. Расследование дела продолжается.