18:29
USD 84.80
EUR 99.29
RUB 1.16
Происшествия

В Чуйской области раскрыли автоугон, совершенный полтора месяца назад

В Чуйской области сотрудники милиции раскрыли автоугон, совершенный полтора месяца назад. Выяснилось также, что подозреваемый разыскивался судом по делу о краже. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«3 августа с заявлением в милицию обратилась жительница Кемина. Она сообщила, что в 05.30 неизвестные угнали со двора ее автомашину Honda Stream. По факту угона было возбуждено дело», — проинформировали в ГУВД.

Спустя время угнанная машина была найдена в неисправном состоянии на территории Иссык-Атинского района. Оперативникам удалось выйти и на подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

«Выяснилось также, что он разыскивается Кеминским районным судом из-за неявки по делу о краже», — уточнили в милиции.

Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС ОВД Кеминского района. Расследование дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207868/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали подозреваемого в автоугоне Volkswagen Touareg
В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве, кражах и грабеже
Жителя Бишкека задержали за распространение экстремистских материалов
Жалоба на бездействие милиции в поисках велосипеда. Подозреваемого задержали
У бишкекчанина украли велосипед, а милиция бездействует в поисках, жалуется он
В Токмаке задержали подозреваемого в грабеже
Трое бишкекчан угнали и разбили машину Toyota. Двое из них — несовершеннолетние
В Бишкеке девушку подозревают в автоугоне Subaru Outback
В Бишкеке милиция задержала серийных воров
Убийство школьницы в Кемине. Милиция ответила на заявление матери убитой
Популярные новости
ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на&nbsp;трассе в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;, задержали Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
По&nbsp;факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов По факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов
Подозреваемый в&nbsp;стрельбе в&nbsp;вузе Перми Тимур Бекмансуров задержан Подозреваемый в стрельбе в вузе Перми Тимур Бекмансуров задержан
Бизнес
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
21 сентября, вторник
18:15
Жители села Маловодного жалуются на отключения электричества Жители села Маловодного жалуются на отключения электрич...
18:10
Талант Мамытов и Танзила Нарбаева договорились укреплять сотрудничество
18:02
В Медицинском центре КГМА впервые изготовили искусственное ухо
17:45
Вакцинация от COVID. Telegram-канал по продаже сертификатов больше недоступен
17:23
В Чуйской области раскрыли автоугон, совершенный полтора месяца назад