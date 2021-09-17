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Сюжет: Семейное насилие

Гражданин Китая, избив жену, хвастался связями в прокуратуре

Гражданка Китая Хоу Сян просит генерального прокурора Курманкула Зулушева принять меры в отношении бывшего супруга Гу Зун Де, который пытается рейдерским путем захватить ее имущество. Об этом 24.kg сообщила адвокат Халича Зазазова.

По ее словам, Гу Зун Де осужден в КНР за мошенничество и не имел права выезжать за пределы страны. Однако каким-то образом поменял паспорт и приехал в Кыргызстан.

«Находясь в КР, Гу Зун Де попросил мою подзащитную перевести деньги для ведения совместного бизнеса. Хоу Сян перевела $40 тысяч, было куплено оборудование, которое установили в Токмаке. Когда женщина приехала в КР, фирму по производству пластикового шифера переоформили на нее. В 2020 году Гу Зун Де стал вести разгульный образ жизни и супружеские отношения фактически прекратились. Мужчина решил отобрать бизнес», — сказала Халича Зазазова.

Со слов юриста, в июне 2021 года Гу Зун Де избил жену и дочь. Уголовное дело находится на рассмотрении Октябрьского районного суда.

«Гу Зун Де написал заявление в милицию о том, что его супруга нарушает закон. Кроме того, мужчина, не стесняясь, называет имена сотрудников прокуратуры, которые якобы ему покровительствуют. Также Гу Зун Де пугает связями с высокопоставленными людьми», — сказала Халича Зазазова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207383/
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