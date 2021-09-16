Мэрия Кара-Балты выиграла в суде у депутата СДПК Нурмухамата Тохтыева

Жайылский районный суд обязал депутата Кара-Балтинского городского кенеша от фракции СДПК Нурмухамата Тохтыева выплатить образовавшуюся перед городом задолженность в виде 196 тысяч сомов.
Об этом говорится в постановлении суда. Он также должен будет уплатить госпошлину в виде 8 тысяч 340 сомов.
Депутат не платил ни аренду, ни налоги и за три года накопил внушительный долг, из которого 137 тысяч 500 сомов — неуплата за аренду, 14 тысяч 400 сомов — земельный налог и 44 тысячи 100 сомов — неустойки и штрафы.
Попытки урегулировать конфликт без судебных разбирательств ни к чему не привели. В апреле муниципалитет подал исковое заявление в суд.