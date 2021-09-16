Мэрия Кара-Балты выиграла в суде у депутата СДПК Нурмухамата Тохтыева

Жайылский районный суд обязал депутата Кара-Балтинского городского кенеша от фракции СДПК Нурмухамата Тохтыева выплатить образовавшуюся перед городом задолженность в виде 196 тысяч сомов.

Об этом говорится в постановлении суда. Он также должен будет уплатить госпошлину в виде 8 тысяч 340 сомов.

Напомним, 9 июля 2018 года между отделом муниципальной собственности на имущество при мэрии Кара-Балты и Нурмухаматом Тохтыевым был заключен договор аренды на муниципальный объект. Тохтыеву было предоставлено мини-футбольное поле общей площадью 809 квадратных метров, расположенное на территории средней школы № 3. Арендная плата за этот объект по договору составляла 13 тысяч 200 сомов в месяц, плюс к этому сумма налога на имущество — 1 тысяча 152 сома в год.

Фото из интернета. Нурмухамат Тохтыев

Депутат не платил ни аренду, ни налоги и за три года накопил внушительный долг, из которого 137 тысяч 500 сомов — неуплата за аренду, 14 тысяч 400 сомов — земельный налог и 44 тысячи 100 сомов — неустойки и штрафы.

Попытки урегулировать конфликт без судебных разбирательств ни к чему не привели. В апреле муниципалитет подал исковое заявление в суд.