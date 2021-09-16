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Происшествия

В Бишкеке мужчина впал в кому после автонаезда, милиция просит его опознать

В Бишкеке мужчина впал в кому после автонаезда, милиция просит его опознать. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По ее данным, 13 сентября примерно в 21.30 водитель С.Н., 1978 года рождения, на пересечении улицы Курманжан Датки с переулком Кирова на пешеходном переходе на «Хонда-Фит» сбил мужчину азиатской внешности.

В результате пострадавший примерно 45-50 лет госпитализирован в реанимационное отделение Национального госпиталя с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости и коматозное состояние».

Был одет: на голове кепка черного цвета с надписью UFC, футболка светло-синего цвета, джинсы синего цвета, трусы синего цвета, кожаный ремень черного цвета с национальным орнаментом, носки серого цвета, на ногах туфли черного цвета. В кармане джинсов обнаружены ключи, в том числе от автомобиля DAEWOO.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, волосы короткие, среднего телосложения.

Кыргызстанцев просят помочь установить личность пострадавшего. Любую информацию можно сообщить в дежурную часть УПСМ: 0312 532233, 0312 530181, 0553 112113, 0502 222412 или позвонить на номер 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207342/
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