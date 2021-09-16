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Жителя Бишкека задержали за распространение экстремистских материалов

Жителя Бишкека задержали за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 18 февраля 2021 года работнику одной из мечетей в Сокулукском районе некий мужчина принес листовки. В них пропагандируется идеология запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Правоохранители задержали 41-летнего жителя столицы М.Э. и доставили в ОВД района.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 315 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207326/
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