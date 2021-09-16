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Происшествия

Убийство в колонии № 1. Подозреваемый в преступлении зашил себе рот

Подозреваемый в убийстве заключенного в исправительной колонии № 1 в селе Молдовановка зашил себе рот. Об этом 24.kg сообщила адвокат Айнура Асанова.

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По ее словам, сейчас Ж. уулу Т. находится в Бишкекском СИЗО-1.

«Мой подзащитный зашил рот в знак протеста на публикацию в интернете, которую разослало МВД. Ж. уулу Т. написал заявление в Генеральную прокуратуру и передал его через сотрудников следственного изолятора. Расследованием уголовного дела по факту смерти мужчины в исправительном учреждении занимается ГСИН. Ведомство официально не разрешало публиковать информацию о расследовании», — сказала Айнура Асанова.

Напомним, в 2019 году в исправительном учреждении № 1 в селе Молдовановка повесился осужденный. Тело погибшего обгорело. В ГСИН объяснили, что перед совершением суицида мужчина курил.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207246/
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