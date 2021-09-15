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Происшествия

В Москве правоохранители спасли тонувшую кыргызстанку

В районе московских Лужников сотрудники транспортной полиции на воде спасли тонувшую 39-летнюю гражданку Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, правоохранители патрулировали акваторию Москвы-реки на служебном катере. Когда проплывали под Лужнецким метромостом, увидели едва державшуюся на плаву женщину.

Подойдя ближе к женщине, стражи порядка бросили ей спасательный круг и при помощи специального багра притянули его к транспортному средству. Подняв женщину на борт, вызвали врачей. Кыргызстанку госпитализировали.

За проявленный профессионализм и отвагу сотрудников транспортной полиции представят к государственной награде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207142/
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