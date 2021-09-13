В Тюпе 48-летний местный житель забил насмерть своего собутыльника

В Тюпе совместное распитие алкоголя двумя местными жителями закончилось убийством. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Иссык-Кульской области.

«9 сентября в 19.30 в дежурную часть ОВД Тюпского района поступило сообщение, что в селе Тюп в одном из жилых домов обнаружено тело мужчины европейской внешности возрастом 40-45 лет. Приехавшая на место происшествия оперативная группа обнаружила повреждения на лице и руках погибшего. Вся его одежда была в крови», — сообщили в ГУВД.

Убитым оказался 41-летний хозяин дома. Оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемого — 48-летнего местного жителя. На предварительном допросе он признал свою вину.

Фото ГУВД Иссык-Кульской области. Задержанный

«Со слов задержанного, они вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент поругались, и он сильно избил своего друга, а после убежал из дома», — уточнили в милиции.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Тюпского района. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.