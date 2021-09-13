Падение люстры в бишкекском колледже. В Минобразования рассказали подробности

Упавшая люстра в бишкекском Автомобильно-дорожном колледже имени Кольбаева весила 8 килограммов. Об этом 24.kg сообщили в Минобрнауки.

По данным ведомства, непосредственно на месте падения люстры людей не было. От отлетевших осколков пострадали мать поступившего студента и он сам (у них ссадины и царапины). Пострадавшим немедленно оказали первую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

В колледже создали комиссию по расследованию несчастного случая. Устанавливают причины и ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что в бишкекском Автомобильно-дорожном колледже имени Кольбаева на людей упала люстра.