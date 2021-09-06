В селе Степном жестоко убили женщину. Милиция ищет подозреваемого

В селе Степном обнаружен труп женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что тело погибшей обнаружено накануне. Личность женщины установлена, ею является 59-летняя С.Т.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Милиционеры допросили соседей погибшей, которые пояснили, что 5 сентября примерно в 17.00 заметили дым в доме женщины. Когда они зашли в дом, вытащили дымящийся матрас. Позже труп женщины обнаружил ее племянник», — сказали в ГУВД.