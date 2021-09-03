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Происшествия

В Джалал-Абаде в заброшенном здании найден труп женщины. Милиция просит опознать

В Джалал-Абаде найден труп женщины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что погибшей примерно 45-50 лет. Ее тело было обнаружено в заброшенном здании.

«В связи с тем, что личность женщины не удается установить, милиция просит помочь в поисках родственников погибшей», — сообщили в УВД.

Особые приметы: рост 150-155 сантиметров, волосы темного цвета, плотного телосложения. На теле женщины было платье, на левой руке кольцо желтого цвета.

Всех, кто что-либо знает о погибшей, просят сообщить по телефонам: 102, 0372252831, 70344, 0224951515.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Милиция просит опознать труп женщины

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205958/
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