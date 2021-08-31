Убийство Чингиза Абдыраева. В СИЗО водворен заместитель командира роты УПСМ

Подозреваемого в укрывательстве убийства сотрудника управления Патрульной службы милиции водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Уточняется, что третий подозреваемый в укрывательстве — заместитель командира роты УПСМ А.Н.

Ранее сообщалось о двоих задержанных по подозрению в укрывательстве преступления. Их также водворили в СИЗО. Кроме того, основной обвиняемый в убийстве патрульный милиционер водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

Пресс-служба ГУВД сначала в своем релизе, по сути, обвинила в инциденте погибшего от выстрела Чингиза Абдыраева. Затем в ведомстве вынуждены были признать, что показания инспектора Патрульной службы милиции, применившего табельное оружие, расходятся с записью видеокамер.

ГКНБ расследует уголовное дело в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева. В ведомстве отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.