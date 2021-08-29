Стрельба в Бишкеке. На похороны Чингиза Абдыраева пришло руководство МВД и ГУВД

Сегодня прошли похороны убитого инспектором Патрульной службы милиции Чингиза Абдыраева.

Как сообщили 24.kg друзья погибшего, проводить в последний путь и выразить соболезнования пришли заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков и начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев.

Чингизу Абдыраеву было всего 32 года.

Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение

Пресс-служба ГУВД сначала в своем релизе по сути обвинила в инциденте погибшего от выстрела Чингиза Абдыраева. Затем в ведомстве вынуждены были признать, что показания инспектора Патрульной службы милиции, применившего табельное оружие, расходятся с записью видеокамер

ГКНБ расследует уголовное дело в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева. В ведомстве отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.