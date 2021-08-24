Экс-замглавы АКС ГКНБ отстранили от занимаемой должности

Экс-заместителя директора АКС ГКНБ, ныне начальника Шестого главного управления госкомитета Каныбека Досмамбетова отстранили от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что, кроме Досмамбетова, отстранены и пять сотрудников спецслужб. В частности, Азамат Осмонов — заместитель начальника управления.

По некоторым данным, сотрудников ГКНБ подозревают в покровительстве хозяев подпольных казино. Известно, что сейчас служба безопасности проводит внутреннее расследование.