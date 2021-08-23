Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий обвиняют в мошенничестве

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилем. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.

Фото УВД Первомайского района. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилем

По его данным, в милицию обратились представители Госкомиссии по делам религий и попросили принять меры в отношении своего сотрудника (водителя) А.Р., который не возвращает автомашину марки Hyundai.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 43-летнего подозреваемого. Первомайский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В отношении подозреваемого есть и другие аналогичные факты мошенничества.