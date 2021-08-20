В Бишкеке 22-летнего парня подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД Первомайского района столицы.

Ранее в милицию с заявлением обратилась гражданка Ж.Б. Она просила принять меры в отношении парня, который 9 июня в гостинице по улице Дэн Сяопина обманул ее дочь и вступил с ней в половое сношение.

«Потерпевшей девочке 15 лет. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность мужчины установлена, расследование продолжается», — сообщили в УВД.