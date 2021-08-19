Мошенничество с импортом iPhone. Подозреваемый водворен в СИЗО-1 Бишкека

Подозреваемого в мошенничестве с импортом iPhone на 1,8 миллиона сомов водворили в Бишкекский СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в городском суде.

По его данным, накануне вечером Октябрьский районный суд принял решение взять под стражу 25-летнего С.Т. сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке задержали подозреваемого, обещавшего импортировать в Кыргызстан партию iPhone 12. Подозреваемый взял 1 миллион 850 тысяч сомов у жителя столицы и пропал. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.