На Иссык-Куле утонул 18-летний парень

В пансионате «Голубой Иссык-Куль» утонул 18-летний парень. Видео происшествия опубликовано в Instagram.

По данным black_list.kg, на пляже никого из спасателей не было. Тонувшим помогали отдыхающие.

«Отдыхающие начали помогать и вытащили двоих парней, третий утонул. Спасатели прибежали после того, как стали звать на помощь. Все отдыхающие просто наблюдали. Вызвались прыгнуть на глубину несколько парней, но под водой никого не обнаружили. Молодого человека искали около 10 минут, а когда вытащили, было поздно», — указывается в сообщении.

По словам отдыхающих, скорая помощь приехала примерно через 10-15 минут после того, как парня вытащили из воды.

