21:12
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Происшествия

На Иссык-Куле утонул 18-летний парень

В пансионате «Голубой Иссык-Куль» утонул 18-летний парень. Видео происшествия опубликовано в Instagram.

По данным black_list.kg, на пляже никого из спасателей не было. Тонувшим помогали отдыхающие.

«Отдыхающие начали помогать и вытащили двоих парней, третий утонул. Спасатели прибежали после того, как стали звать на помощь. Все отдыхающие просто наблюдали. Вызвались прыгнуть на глубину несколько парней, но под водой никого не обнаружили. Молодого человека искали около 10 минут, а когда вытащили, было поздно», — указывается в сообщении.

По словам отдыхающих, скорая помощь приехала примерно через 10-15 минут после того, как парня вытащили из воды.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204145/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по дорогам Иссык-Куля
Опасно для жизни. Отдыхающие на Иссык-Куле просят наказать арендаторов скутеров
В Чолпон-Ате за проезд на дикий пляж берут плату
Садыр Жапаров вновь устроил фотосессию с отдыхающими на Иссык-Куле
Разгар пляжного сезона. Как не погибнуть на отдыхе
Минтранс: Из-за селей на Иссык-Куле ряд дорог временно закрыты
Подросток чуть не утонул на городском пляже Каракола. Его спас милиционер
Пляж в Койсары завален мусором. Отдыхающие требуют решить проблему
Город будущего Асман: очередной прожект чиновников, который останется на бумаге
По факту гибели отдыхающего в «Золотых песках» начато досудебное производство
Популярные новости
Мужчина совершил непристойные действия. Начато досудебное производство Мужчина совершил непристойные действия. Начато досудебное производство
В&nbsp;Бишкеке мужчина совершил непристойные действия в&nbsp;отношении девушки В Бишкеке мужчина совершил непристойные действия в отношении девушки
На&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном таджикская сторона роет окопы На границе с Кыргызстаном таджикская сторона роет окопы
В&nbsp;Бишкеке девушки подрались с&nbsp;парнями из-за мусора В Бишкеке девушки подрались с парнями из-за мусора
Бизнес
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
16 августа, понедельник
21:05
На Иссык-Куле утонул 18-летний парень На Иссык-Куле утонул 18-летний парень
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 августа: без осадков
20:42
Кыргызстанский фильм «Шамбала» покажут на кинофестивале в Казани
20:20
Жители Красноярска подделывали справки для мигрантов из Кыргызстана. Их осудили
20:10
Самолет ВВС Афганистана нарушил границу. Комментарий Минобороны Узбекистана