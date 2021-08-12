По избиению управляющего рынком «Берекет универсал» завели уголовное дело

По избиению управляющего рынком «Берекет универсал» Махмуда Губайдулина ведется разбирательство. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Ранее пострадавший жаловался на бездействие правоохранительных органов.

По данным милиции, 7 августа с заявлением обратился Махмуд Губайдулин с просьбой принять меры в отношении пяти малознакомых людей, которые избили его у здания «Берекет универсал».

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Назначены экспертизы, по результатам которых дадут юридическую оценку действиям причастных лиц.