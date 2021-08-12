Пограничники пресекли попытку контрабанды семи тонн угля в Таджикистан

В местности Майты Лейлекского района Баткенской области задержан контрабандный груз общей стоимостью более 29 миллионов сомов. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

По ее данным, в 500 метрах от условной границы пограничники и сотрудники ГКНБ заметили две грузовые автомашины и несколько граждан, перегружавших уголь из машин с кыргызскими госномерами в грузовик с таджикским номером. Как только на место прибыл пограничный наряд, мужчины убежали.

Пограничники задержали одного гражданина Кыргызстана – жителя айыльного округа Кулунду Н.Б. и два транспортных средства.

На грузовую автомашину с таджикским номером было перегружено около 6-7 тонн угля. По предварительной оценке, общая стоимость задержанного груза составила более 29 миллионов сомов. После оформления соответствующих документов задержанный гражданин, контрабандный груз и автомашины были переданы сотрудникам компетентных органов для проведения дальнейшего разбирательства.