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Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Сузакском районе девочка умерла после систематических издевательств отчима

В Сузакском районе девочка умерла от систематических издевательств отчима. Об этом указывается в постановлении райсуда.

Уточняется, что, по данным следствия, подозреваемый Т.У. еще в 2018 году, будучи пьяным, побил девочку, заставил ее выпить спиртное, а затем съесть острый перец. Ребенку на тот момент было два года.

«В марте 2019-го мама девочки уехала на работу, оставив присматривать за ребенком мужа. Воспользовавшись тем, что никого дома нет, подозреваемый продолжил издеваться над ребенком. Он стал бить девочку кулаком в живот, по голове, а затем испинал ее. От полученных травм ребенок скончался», — сообщается в постановлении суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203548/
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