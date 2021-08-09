В Чуйской области мужчина до смерти избил своего собутыльника

В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что труп неизвестного мужчины был обнаружен 10 июля на пастбище в ущелье Ак-Суу.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 44-летний Н.А. По предварительным данным, задержанный и погибший работали скотниками на пастбище у животновода. Во время распития спиртного между мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый до смерти избил своего собутыльника. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. После совершения преступления мужчина скрывался от правоохранительных органов в Бишкеке и бродяжничал. Он был задержан в столице», — рассказали в ГУВД.