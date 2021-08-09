В Кыргызстане подростки стали жертвами развратных действий в летнем лагере. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, в фонд поступило обращение от родителей. Она отметила, что пока идет следствие, не может указывать название лагеря. Правозащитник попросила родителей перед отправкой детей на отдых убедиться, что это проверенный лагерь и пребывание в нем будет безопасным.

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«Запомните, что подростки почти никогда не жалуются родителям, если стали жертвами сексуального насилия или развратных действий, как мальчики, так и девочки. Им стыдно, они боятся гнева родителей и думают, что большие и сами справятся. Не перекладывайте на их плечи непосильный груз ответственности, что они смогут постоять за себя. Прежде чем отправлять их в лагерь или к родственникам на лето, обязательно научите, как защищать себя, куда звонить, объясните им, что их тело неприкосновенно. Выстраивайте с детьми только доверительные и дружелюбные отношения», — отметила она.