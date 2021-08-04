Подростки пытались ограбить аптеку в Бишкеке. Их задержали

В Бишкеке задержали несовершеннолетних, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

По его данным, накануне в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные ворвались в аптеку и угрожали фармацевту. Подозреваемые выдавили оконную раму входной двери, вооружились ножом и требовали выдать им деньги из кассы.

Прибывшие на место правоохранители просили подозреваемого сдаться добровольно, но он отказался. Затем милиционеры взломали входную дверь и задеражали 16-летнего подозреваемого.

Еще одного 15-летнего подростка задержали позже. Октябрьский районный суд водворил их в исправительную колонию в Вознесеновке.