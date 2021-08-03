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Происшествия

Сбежавший из колонии член ОПГ обворовывал дома в Бишкеке. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж, находящегося в розыске. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж

По его данным, 9 июля в милицию обратился мужчина и рассказал, что в его дом проникли, украли телевизор, разбили стекло от автомашины Honda-CRV, припаркованной во дворе дома, а из салона украли портмоне с 15 тысячами сомов и скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд Бишкека водворил его в СИЗО-1 на два месяца.

Установлено, что подозреваемый состоит на учете в МВД как активный член ОПГ, также на момент задержания он находился в розыске за побег из колонии-поселения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202982/
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