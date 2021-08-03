Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 48-летний Нурдин Амсадоев

В Бишкеке пропал 48-летний Нурдин Амсадоев. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 48-летний Нурдин Амсадоев

По его данным, мужчина вышел из дома 18 июля и не вернулся до сих пор. Был одет в серую футболку, джинсы классические синего цвета, серо-голубую кепку, замшевую обувь.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, вес 65 килограммов, худощавого телосложения. Седые короткие волосы. Особые приметы: шрам после удаления аппендицита, небольшой шрам на шее справа. Пальцы обеих рук деформированы.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0555230490, 0755074720.