Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 38-летний Медер Мусоходжоев

В Бишкеке пропал 38-летний Медер Мусоходжоев. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 38-летний Медер Мусоходжоев

По его данным, мужчина вышел из дома в жилом массиве «Кок-Джар» 21 июля примерно в 23.00 и не вернулся до сих пор.

Был одет в красную футболку, спортивные штаны черного цвета, синие шлепки.

Приметы: рост 185 сантиметров, вес 100 килограммов, плотного телосложения. Дезориентирован, диагноз — шизофрения. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0555230490, 0755074720.