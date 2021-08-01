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Происшествия
Сюжет: Полезные советы

Разгар пляжного сезона. Как не погибнуть на отдыхе

С начала года в Кыргызстане утонули больше 50 человек, половина из них — дети. Пресс-служба МЧС рассказала 24.kg о наиболее частых причинах несчастных случаев, о том, как их избежать и что делать, если человек все-таки утонул.

1

Каковы самые частые причины несчастных случаев на воде?

Чаще всего люди гибнут на воде из-за переоценки собственных сил — заплывают слишком далеко. Еще одна причина несчастных случаев — злоупотребление алкоголем. Трагедии случаются и из-за незнания дна водоема, наличия под водой камней и прочих опасных предметов. Люди тонут из-за хулиганства и баловства. Причиной утопления может послужить и судорога. Дети обычно тонут из-за отсутствия или недостаточного присмотра со стороны родителей и старших.

2

Как обезопасить себя и детей во время купания?

Универсальным советом будет контроль. Придя на пляж, следите за тем, где находятся ваши родственники, друзья. Особое внимание уделяйте детям. Они тонут быстро и незаметно. Следите, кто из вашей компании зашел в воду и кто из нее вышел. Если водоем вам незнаком, не прыгайте в него с берега — вы можете сломать себе шею на мелководье или проломить голову о лежащие на дне камни и прочие предметы. Заходить в воду стоит плавно, особенно если вы разогрелись на солнце. В противном случае может случиться спазм сосудов. Купайтесь только в предназначенных для этого местах.

3

Как понять, пригоден ли пляж для купания?

Пляжи для купания должны быть оборудованы информационными стендами о температуре воды и воздуха, спасательной вышкой и средствами спасения утопающих, буйками, обозначающими в воде зону, заплывать за которую запрещено. Также в местах, где на дне имеются ямы, должны выставляться предупреждающие таблички. Это минимум, необходимый для признания пляжа безопасным.

4

При каких обстоятельствах лучше отказаться от купания?

При алкогольном опьянении, при обострении хронических заболеваний, при недомогании от купания лучше отказаться. Не стоит купаться в местах, для этого не предназначенных, — на диких, необорудованных пляжах, а также там, где нет плавного спуска с берега в воду или есть сильное течение.

5

Почему специалисты советуют воздержаться от приема пищи перед посещением пляжей?

Процесс переваривания пищи требует определенного времени. Купание — это сильная физическая нагрузка. Если вы плотно пообедали, вам может стать плохо. Это правило касается не только купания, но и любой другой физической активности. Кто посещал спортивные секции, знает, что после приема пищи стоит выждать как минимум два часа.

6

Мне кажется, что человек тонет. Нужно ли плыть спасать его?

Если вы уверены в своих силах — поспешите на помощь. Если сомневаетесь — позовите спасателей, либо тех, кто действительно хорошо умеет плавать. У спасателей есть такое правило «Лучше один, чем два». Оно касается погибших, пытавшихся прийти на помощь, но не знавших, как это делается.

7

Как правильно спасать утопающего?

Помните, что тонущий человек находится в панике. Он в буквальном смысле цепляется за каждую соломинку. И вы невольно можете стать этой самой соломинкой, которую он потащит вместе с собой ко дну. Поэтому к спасаемому лучше всего подплывать со спины. В идеале нужно иметь при себе какое-то спасательное средство или предмет, который держится на воде. Если человек вцепился в вас мертвой хваткой и вы понимаете, что не справляетесь, — просто нырните как можно глубже. Рефлексы сработают — он вас отпустит. Вытаскивать человека из воды нужно держа за волосы или под руку.

8

Почему тонущий не зовет на помощь?

С громкими криками о помощи люди тонут только в кино. В реальной жизни все происходит тихо. Пострадавший попросту не в силах кричать. Ему для этого не хватает ни сил, ни воздуха, ни времени. «Мы не видели, как он утонул» — это самая распространенная фраза, которую слышат спасатели МЧС, приехав на поиски тела.

9

Что делать утопающему для самоспасения?

Если у вас случилась судорога — свело руки или ноги, те паникуйте. Старайтесь удерживаться на поверхности воды, перевернувшись на спину. Сильными движениями разотрите сведенную мышцу. Не справляетесь — зовите на помощь, пока можете это сделать. Если вы случайно хлебнули воды — приподнимите голову и откашляйтесь. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом, так же, как если бы вы поперхнулись чаем. Если в реке вас начало сносить течением, не пытайтесь плыть против него — только потеряете силы. Плывите по течению, постепенно смещаясь к берегу.

10

Как оказать первую помощь утонувшему?

Вытащив пострадавшего из воды, в первую очередь попросите окружающих вызвать скорую помощь или спасателей. Если вы у водоема один — сделайте это сами. Утонувшего необходимо положить на твердую поверхность. Подойдет линия прибоя, скамейка или лежак. Запрокинуть его голову назад. Подложить под шею валик из одежды или полотенца. Скрестить свои руки на его груди и сделать 30 резких надавливаний. Руки в локтях не сгибать и прокачивать грудную клетку примерно на пять сантиметров, после зажать нос пострадавшего двумя пальцами, сделать два вдоха «рот в рот». Повторять действия, пока человек не задышит самостоятельно, либо пока не подоспеют спасатели.

P. S. Помните, что по статистике чаще всего на воде гибнут те, кто умеет плавать. Люди, плавать совершенно не умеющие, как правило, стараются держаться от водной глади подальше. Трезво оценивайте свои возможности, не рискуйте здоровьем и жизнью.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202739/
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