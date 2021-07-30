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Кыргызстанца в Санкт-Петербурге подозревают в разбойных нападениях на мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего кыргызстанца и двоих граждан Узбекистана по подозрению в разбое. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, в полицию обратился 31-летний узбекистанец. Он заявил о разбое, в котором стал пострадавшим, и рассказал, что несколько дней назад в квартире дома на Искровском проспекте трое неизвестных забрали у него два мобильных телефона. Ему угрожали пистолетом.

Троих подозреваемых, в том числе кыргызстанца, задержали. Все они приехали в Россию на заработки, однако в итоге оказались безработными.

Позже выяснилось, что приятели также напали на 32-летнего парикмахера из Узбекистана. Угрожая пистолетом, они отобрали у него золотую цепочку и документы. После этого заставили сесть в машину и повезли в лес. Однако по дороге мужчине удалось выбраться из легковушки и убежать.

Подозреваемых доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202611/
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