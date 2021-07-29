Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 31-летний Темирбек Шермат уулу

В Бишкеке пропал 31-летний Темирбек Шермат уулу. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке пропал 31-летний Темирбек Шермат уулу

По ее данным, он 15 июля примерно в 11.00 вышел из дома в переулке Лесхозный и не вернулся до сих пор.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, нос прямой. Был одет в черную футболку, черные спортивные брюки, на ногах красные шлепки.

Отметим, Темирбек Шермат уулу состоит на учета в Республиканском центре психического здоровья (РЦПЗ).

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0553102880, 0773909465, 0551088330, 0701644403, 0500032000.