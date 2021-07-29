13:33
USD 84.67
EUR 100.10
RUB 1.15
Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 31-летний Темирбек Шермат уулу

В Бишкеке пропал 31-летний Темирбек Шермат уулу. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке пропал 31-летний Темирбек Шермат уулу

По ее данным, он 15 июля примерно в 11.00 вышел из дома в переулке Лесхозный и не вернулся до сих пор.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, нос прямой. Был одет в черную футболку, черные спортивные брюки, на ногах красные шлепки.

Отметим, Темирбек Шермат уулу состоит на учета в Республиканском центре психического здоровья (РЦПЗ).

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0553102880, 0773909465, 0551088330, 0701644403, 0500032000.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202513/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Пропавшую в Джалал-Абаде 19-летнюю Айжамал Паизову нашли в городе Ош
На трассе Бишкек — Торугарт погиб мужчина. Милиция просит опознать тело
Внимание, розыск! В Сузаке разыскивается 19-летняя Айжамал Паизова
В Бишкеке 46 детей гуляли ночью без присмотра. Их задержали
Цифра дня. 271 водитель скрылся в Бишкеке с места аварии за семь месяцев
Милиция привлекла дополнительные силы к поиску пропавшей на Иссык-Куле туристки
Пропавшую на Иссык-Куле туристку до сих пор не нашли
Наводнение в Германии: десятки погибших и тысячи пропавших без вести
Внимание, розыск! По подозрению в убийстве разыскивается Абдыкадыр Насиров
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 40-летний Чингиз Алиев
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности задержания вице-мэра Бишкека В ГКНБ рассказали подробности задержания вице-мэра Бишкека
На&nbsp;пляже пансионата &laquo;Золотые пески&raquo; 18-летнего парня затянуло в&nbsp;трубу аквапарка На пляже пансионата «Золотые пески» 18-летнего парня затянуло в трубу аквапарка
В&nbsp;Бишкеке задержан вице-мэр Азамат Сагындык уулу В Бишкеке задержан вице-мэр Азамат Сагындык уулу
В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова. За рулем был супруг певицы В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова. За рулем был супруг певицы
Бизнес
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
29 июля, четверг
13:29
Самолет сломался. Поставку очередной партии вакцины AstraZeneca отложили Самолет сломался. Поставку очередной партии вакцины Ast...
13:29
Инвентаризация законодательства. Госорганы завершили оценку законов
13:25
Закон о фейках. В Жогорку Кенеше не видят нарушений регламента при голосовании
13:23
У Нарымбаева двусторонняя пневмония, а за границу уехал лечиться Бабанов — юрист
13:15
Задержание вице-мэра Бишкека. Его сферу временно курирует другой заместитель