Угрожал ножом и отобрал телефон. В Бишкеке задержан подозреваемый в разбое

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения

По ее данным, сегодня в 01.30 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Киевской неизвестные, угрожая ножом женщине, отобрали у нее мобильный телефон стоимостью 15 тысяч сомов.

Милиционеры задержали 34-летнего подозреваемого и доставили в УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован ЕРПП, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР.