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Происшествия

Угрожал ножом и отобрал телефон. В Бишкеке задержан подозреваемый в разбое

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения

По ее данным, сегодня в 01.30 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Киевской неизвестные, угрожая ножом женщине, отобрали у нее мобильный телефон стоимостью 15 тысяч сомов.

Милиционеры задержали 34-летнего подозреваемого и доставили в УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован ЕРПП, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202384/
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