На 1,5 миллиона сомов завысили стоимость ремонта школы в Таласской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе прокурорской проверки в Таласской области выявили факт нанесения ущерба государству на 1 миллион 572 тысячи 831 сом.

23 декабря 2015 года между департаментом по инвестициям, ремонту и материальному обеспечению заключен договор подряда с ОсОО «Б-С» по капитальному ремонту здания школы имени Чингиза Айтматова в селе Аманбаево Кара-Бууринского района на 13 миллионов 764 тысячи 170 сомов.

Однако при проверке выполненных работ выявлены факты завышения стоимости со стороны подрядчика. Работы провели некачественно. Начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.