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В Таш-Кумыре милиционеры устроили незаконную проверку местному бизнесу

Прокуратура Джалал-Абадской области выявила в Таш-Кумыре незаконную проверку, которую местному бизнесмену устроили милиционеры ОВД города. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«13 июля должностные лица ОВД Таш-Кумыра, грубо нарушая требования законов и указа президента, направленного на защиту субъектов предпринимательства, не зарегистрировав акт назначения проверки деятельности ОсОО «Н» в органах прокуратуры, незаконно ее осуществили с письменным требованием остановки работы данного предприятия. В результате незаконных действий должностных лиц ОсОО причинен значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Предприятие возобновило свою деятельность только после вмешательства надзорного органа.

По факту злоупотребления должностным положением в отношении милиционеров возбуждено уголовное дело. Отмечается также, что о случившемся прокуратура узнала благодаря сообщению, поступившему на телефон доверия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201660/
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