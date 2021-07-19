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Происшествия

Милиция привлекла дополнительные силы к поиску пропавшей на Иссык-Куле туристки

К поиску без вести пропавшей на Иссык-Куле 29-летней гражданки Казахстана Варвары Конопасевич привлечены дополнительные силы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Иссык-Кульской области. Отмечается, что с момента ее исчезновения силовиками и спасателями проверено больше 20 квадратных километров территории.

«Сегодня к поисковым работам были дополнительно привлечены больше ста сотрудников УВД Иссык-Кульской области и ОВД Ак-Суйского района, а также спасатели региональных отделов МЧС. Поиски проходили по трем направлениям: вдоль горной речки, в лесополосе и горной местности», — проинформировали редакцию.

из интернета
Фото из интернета. Без вести пропавшая Варвара Конопасевич

Напомним, девушка пропала 15 июля. Вместе со своей семьей она приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Варвара осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел.

Семья прибыла в Кыргызстан из России, трое ее членов россияне, двое — казахстанцы, в том числе и без вести пропавшая. Ее розыски пока что не принесли никаких результатов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201558/
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