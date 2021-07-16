Гибель рабочих в колодце в селе Чарбак должна расследовать комиссия

Гибель рабочих в колодце в селе Чарбак Базар-Коргонского района должна расследоваться специальной комиссией. Об этом в своем открытом обращении сообщил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По предварительной информации, погибшие были сотрудниками частной фирмы и прокладывали водопроводные трубы в рамках проекта по подведению чистой питьевой воды.

«Этот случай, возможно, связан с выполнением погибшими гражданами своих трудовых обязанностей, в связи с чем должен быть расследован специальной комиссией в соответствии с требованиями Трудового кодекса Кыргызской Республики и положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденного постановлением правительства КР от 27 февраля 2001 года № 64. Комиссия выяснит обстоятельства и причины произошедшего случая, а также определит круг виновных должностных лиц», — сказал Таджибаев.

Он отмечает, что если будет установлена вина работодателя, семьям погибших должно быть выплачено единовременное пособие в размере 20 годовых заработков, а также ежемесячная компенсация.

К сожалению, многие аналогичные случаи оказываются нерасследованными. Родные и близкие погибших работников остаются без соответствующих компенсаций и выплат.

Напомним, о происшествии накануне сообщили в пресс-службе МЧС. Сообщалось, что 15 июля в селе Чарбак Базар-Коргонского района в колодце были найдены трупы двух человек 1976 и 2003 годов рождения.