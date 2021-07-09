Тело погибшего пограничника Хуснидина Хожиева доставили в Кыргызстан в 22.30. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, груз 200 в сопровождении представителей управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области, сотрудников Военной прокуратуры Баткенского гарнизона прибыл на территорию Кыргызстана через пункт пропуска «Кайрагач-автодорожный» на кыргызско-таджикской госгранице.

Переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана о возвращении в Кыргызстан задержанного таджикскими военнослужащими пограничника продолжаются.

Ранее в 19.18 в районе перевала Чашмагильдан кыргызской стороне были также переданы три служебных лошади с амунициями.

Ранее сообщалось, что таджикские пограничники задержали военнослужащего Кыргызстана.

Накануне примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.