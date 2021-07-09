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Происшествия

Нападение на отдыхающих в Чолпон-Ате. Назначена судебно-медицинская экспертиза

Инцидент с нападением на отдыхающих в Чолпон-Ате зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась 29-летняя А.Л. и рассказала, что накануне примерно в 17.00 часов на пляже санатория «Голубой Иссык-Куль» из-за спора об аренде катамарана владелец плавательного средства по имени Ризван обругал нецензурными словами и несколько раз ударил ее мужа, гражданина Индии.

Личность хозяина катамарана установлена. Им оказался 38-летний житель Чолпон-Аты. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что в Чолпон-Ате на пляже мужчина, сдающий катамаран в аренду, избил отдыхающих, приехавших из Индии. Накануне семья отдыхала на пляже санатория «Голубой Иссык-Куль».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200520/
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