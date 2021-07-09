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Происшествия

Шестилетнюю девочку отправили из Кара-Балты в Бишкек на бусике. Она потерялась

В Бишкеке сотрудники милиции разыскали потерявшуюся шестилетнюю девочку, которую родственники без сопровождения взрослых отправили из Кара-Балты в столицу на маршрутном такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«В ОВД Жайылского района поступило сообщение со службы 102 о том, что 8 июля на автовокзале Кара-Балты родственники посадили в маршрутное такси до Бишкека шестилетнюю девочку. По приезде в Бишкек ее должны были встретить родители, но по каким-то причинам этого не произошло и девочка пропала. Сразу же был ориентирован весь личный состав ОВД Чуйской области и Бишкека, были разосланы ориентировки», — проинформировали в милиции.

Отмечается, что девочка была найдена на территории Ленинского района столицы на Ошском рынке. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ближайшее время сотрудники милиции передадут ребенка родителям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200509/
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